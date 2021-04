Geraldo Carneiro escreve roteiro sobre vida e obra de Sérgio Paulo Rouanet

Apesar do sufoco atual do Brasil em particular e do mundo, em geral, Geraldo Carneiro continua “cheio de utopias”, segundo o próprio. Está escrevendo livro de lembranças, “por encomenda do editor Roberto Feith” e acaba de entregar roteiro sobre a vida e a obra de Sérgio Paulo Rouanet, “a ser dirigido por Adriana Rouanet”, adianta o poeta, dramaturgo e roteirista, também membro da Academia Brasileira de Letras.