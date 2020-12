Geraldo Alckmin conversa com interlocutores sobre possível candidatura a governador em 2022

Fiel ao seu estilo, Geraldo Alckmin tem mantido conversas discretas com políticos para costurar sua candidatura ao governo do Estado em 2022. Não fala abertamente de sua intenção, mas deixa claro nas entrelinhas.

Inicialmente, teria o apoio do grupo de Bruno Covas. Mas pelo entorno de Doria, há outro nome também cotado: o de Patricia Ellen, atual Secretária de Desenvolvimento Econômico do Estado

Direto na fonte

Ontem, o coronel Mello, do Ceagesp, gravou agradecimento e mandou diretamente para Pedro Guimarães. A Caixa acaba de enviar caminhão transformado em agência do banco para o local.

Tipo exportação

Dino Altman, responsável pelo atendimento médico dos pilotos da Formula-1 no Brasil, foi eleito presidente mundial da comissão médica da FIA.

Exportação 2

Carlos Vaz, empresário brasileiro nos EUA, ganhou o reconhecimento da revista D CEO, editada no Texas. Pouco conhecido, é dono de empresa imobiliária em Dallas e completou mais de US$1 bilhão em transações. Vaz chegou nos EUA com US$ 300 no bolso há 20 anos.

Escolhida

A Klabin é a única empresa brasileira a integrar o recém-criado COP26 Business Leaders. Por meio do CEO, Cristiano Teixeira, vai integrar o grupo que tem compromisso com a “economia carbono zero”.

Preparação

Prefeitos de cidades do interior de SP e do grande ABC estão tensos com o retorno de quem vai para o litoral no fim do ano. Em conversas entre eles, têm defendido que haja endurecimento nas medidas restritivas no pós-réveillon.

Pare, agora

O Vem Pra Rua sai contra Bolsonaro. Entrou ontem com ação na Justiça Federal em SP para impedi-lo de fazer campanha antivacinação.

Quem vem

O escritório Mattos Filho anuncia hoje chegada do novo sócio Adriano Drummond Trindade.