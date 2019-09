Boas ações para lembrar as vítimas do 11 de Setembro

ERMINIO LUCCI. FOTO: IARA MORSELLI/ESTADÃO

A BGC Liquidez comemora no dia 11 a décima edição do BCG Charity Day no Brasil. “É um dia para fazer o bem, em prol de quem realmente precisa”, afirma o diretor executivo Erminio Olivi Lucci. Trata-se de evento global que homenageia as vítimas dos ataques ao World Trade Center dos EUA – o famoso ataque às torres gêmeas de NY, em setembro de 2011. A iniciativa se destina, também, a angariar fundos para instituições de caridade. Na edição brasileira deste ano serão contempladas a Fundação Gol de Letra, a Arcah, a Abace e o Instituto Oswaldo Ribeiro de Mendonça. Na sede em NY, igual evento relembra os 719 pessoas ligadas à BCG que morreram no ataque.