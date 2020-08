Fernanda Barbosa, Marcio Vicentini e Stella Jacintho se uniram e criaram um desfile online, o Garden Digital Show. Ele foi gravado no restaurante Antonella e será transmitido via Instagram e YouTube na quarta-feira, com participação online de Isabella Fiorentino. A ideia do evento, que reunirá diversas marcas, é incentivar a moda brasileira. A renda será revertida para a Afesu.