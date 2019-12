Galo da Madrugada capta R$ 1,2 mi para desfilar em SP

O Galo da Madrugada, que vai desfilar na terça de carnaval do ano que vem em SP, foi autorizado a captar R$ 1,2 milhões via Lei Rouanet. Guilherme Menezes, diretor do bloco, vai reproduzir o desfile lá do Recife aqui. A Prefeitura de SP está definindo o local, que pode ser o Ibirapuera ou a região da Faria Lima.

Mas está garantido que vai ter, entre outras , carro alegórico com galo gigante, clarins e fantasias, passistas de frevo, bonecos enormes, alegorias de mão e maracatu.

Procon quer, em 2020, tudo online e

presença nas 645 cidades do Estado

Em clima de balanço do ano, Fernando Capez adiantou à coluna que o foco do Procon para 2020 é colocar totens de atendimento nas 645 delegacias de polícia do Estado.

O diretor tem duas outras metas: processar todas as reclamações eletronicamente e encurtar para 10 dias, na média, o prazo – hoje, em 28 dias – para solução dos problemas.

Temer escreve romance

inspirado em sua história

Afastado da política e do MDB, Michel Temer está escrevendo seu primeiro romance de ficção. Segundo ele, inspirado em sua história.

Filha leva exposição de

Paulo Leminski a Lisboa

Aurea Alice Leminski planeja levar a Lisboa, em 2020, a exposição Múltiplo Leminski, sobre seu pai, Paulo Leminski. Além da expo, que abrange vida e obra do poeta, fará um pocket show com canções escritas por ele.

Vivara reforça

sustentabilidade

A Vivara se tornou membro da Iniciativa para a Garantia de Mineração Responsável. É a primeira joalheria no País a aderir à iniciativa.