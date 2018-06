Galeria pilotada por irmãos abre exposições

Dirigida por Laura e Guilherme Simões de Assis, a SIM Galeria está conquistando os colecionadores de São Paulo. Recém-aberto, no coração dos Jardins, o espaço – que já existia em Curitiba – é uma extensão de outra galeria fundada pelos pais da dupla, a Simões de Assis, que também desembarcou em SP e está funcionando no andar superior do mesmo imóvel.

“As galerias se complementam. Na SIM representamos os artistas contemporâneos. Na Simões trabalhamos com os modernos”, explica Laura. E o mercado agradece. Começa, no dia 9, uma grande exposição de Cícero Dias.

Será a primeira grande retrospectiva do artista modernista, com cerca de 40 obras expostas. No mesmo dia a SIM inaugura a coletiva Avesso Viés, com curadoria de Paulo Miyada.