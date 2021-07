Galeria faz reedição de jogo de xadrez desenhado pelo arquiteto Aurélio Martinez Flores

O arquiteto Aurélio Martinez Flores continua fazendo escola ao longo dos anos. Professor de alunos consagrados, como Isay Weinfeld, o mexicano que viveu 50 anos no Brasil terá reedição exclusiva de seu jogo de…xadrez. Está é a primeira reedição que André Visockis e Vivian Lobato, proprietários da Apartamento 61, promovem. A galeria só trabalha com mobiliário original de época de grandes designers modernos brasileiros. “Com esse projeto, reforçamos o compromisso com o resgate histórico e com a promoção de nomes do modernismo brasileiro, que nem sempre tiveram o devido reconhecimento”, comenta Vivian.