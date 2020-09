A quarentena está sendo um período produtivo para Gal Oppido. Um dos projetos do fotógrafo – o Pequeno Dicionário Erótico Ilustrado Japonês Português Japonês – foi montado em parceria com poetisa sansei Celina Ishikawa. O intuito é versar sobre cada imagem e o resultado fará parte de exposição na Galeria Lume, em novembro, concomitante com a do MIS.