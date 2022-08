Gabriela Rocha, maior artista gospel no YouTube, lança single global; assista o vídeo

Gabriela Rocha. Foto: Flauzilino Jr.A cantora Gabriela Rocha é a artista gospel com o maior canal no YouTube no mundo – com 8 milhões de inscritos e 3 bilhões de visualizações. Gabriela também tem o maior número de ouvintes únicos mensais e seguidores no Spotify Brasil para uma artista do gênero, com mais de 3,7 milhões.

Agora, ela começa a alçar voos internacionais com uma colaboração com CeCe Winans, vencedora do Grammy Awards na categoria Melhor Performance Cristã, com “Belive For It”. Com a canção, CeCe ocupou por onze semanas o primeiro lugar na parada Hot Gospel Songs da Billboard. Já a versão em Português, “Eu Creio”, interpretada por Gabriela, já ultrapassou mais de 5 milhões de visualizações em um mês.

Com o sucesso, as artistas decidiram unir forçar e lançar uma versão bilíngue da música. Gabriela fala sobre o seu impacto no mundo digital. “Gosto de influenciar pessoas com mensagens de paz. As plataformas digitais ajudam a alcançar vidas”.

Assista o vídeo de :

Duas Perguntas para Gabriela Rocha:

Como é a sua relação com as redes sociais?

Eu gosto de influenciar pessoas que me acompanham com a mensagem da paz, de Cristo e as plataformas digitais é um dos meios para que muitas vidas sejam alcançados através das minhas músicas, milhares de pessoas ouvem diariamente o que Deus tem colocado no meu coração.

2. Existe preconceito com o gênero (música gospel)? Pensa em atingir outros públicos?

Não faz sentido eu usar a minha voz para cantar sobre qualquer outra coisa, eu canto sobre o amor e o nome de Jesus, ele veio para todos e por todos. O nome de Jesus é amor, uma das minhas canções com a Kim Walker fala que o “Seu nome é Amor e Alegria”, não existe resistência, existe a verdade que nós transforma. Andar com Cristo é leve então o preconceito não existe quando as pessoas conseguem de verdade quem é Jesus.

Relações Públicas se aventura na moda

Adriana Pelosini, estilista da marca Cruise, convidou a publicitária e Relações Públicas, Tatiana Rosato para criar uma coleção a quatro mãos. “A Tati é dona de um estilo próprio e estética elegante. Tem um olhar afiado para o belo, o diferente, por isso ela foi nossa escolha”, elogia Adriana. “Os tecidos da coleção são muito exclusivos e a cartela de cores bem fresh. O resultado: um clássico com twist”, define Tati.

As teias de aranha no último espetáculo do Jô

Cordas navais de várias espessuras estão sendo usadas na confecção de uma teia de aranha de grandes proporções – que está sendo tramada para o cenário de Gaslight, uma Relação Tóxica. O último trabalho de Jô Soares, estreia dia 9 de setembro no Teatro Procópio Ferreira. Atendendo um pedido do próprio Jô, o cenógrafo Marco Lima pesquisou referências de teias de aranha em obras de diversos artistas.

Bloco de Notas

CAPELA NO ROSEWOOD. O primeiro concerto na Capela Santa Luzia, no hotel Rosewood São Paulo, será realizado hoje – com a participação das cantoras líricas Julianne Daud, Guiomar Milan Chidiac e do tenor Daniel Umbelino, acompanhados da Orquestra Maestrobrazil, sob regência do Maestro Fabio G. Oliveira.

INOVAÇÃO DIGITAL. A Accenture, em parceria com a Fundação Dom Cabral e o Grupo Innovation Experience, com apoio da Fecomercio SP e do Movimento Inovação Digital, lançaram neste ano a primeira edição do prêmio Inovativos. As inscrições terminam hoje.

ALAIN DUCASSE. O restaurante Chef Rouge recebe dois chefs do grupo Ducasse Paris, Adeline Robert e Jérôme Lacressonnière, para dois jantares assinados Best of Alain Ducasse em São Paulo. Na experiência gastronômica, um menu degustação de seis tempos no valor de R$ 880 reais por pessoa (mais taxas). Nos dias 20 e 21 de setembro.