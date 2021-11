Gabriela Prioli terá painel na Bienal do Livro do Rio para falar sobre seu primeiro livro

Gabriela Prioli terá um painel na Bienal do Livro do Rio para falar sobre seu livro, Política é Para Todos. Com o tema Política É Pop, a conversa também terá a participação de Vitor Di Castro e Bielo Pereira, no dia 8 de dezembro.

A advogada e influencer lançou Política É Para Todos – em que responde a questões sobre o espinhoso universo político, que muitas vezes as pessoas têm vergonha de perguntar – em junho deste ano.

Entre outros assuntos, o livro detalha como funciona uma República Federativa, as diferenças entre autoritarismo e democracia e as atribuições de cada um dos três poderes. Editado pela Cia. das Letras, entra em pré-venda a partir de amanhã.