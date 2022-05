Gabriela Prioli está escrevendo seu segundo livro sobre política

Gabriela Prioli está escrevendo dois novos livros. Uma das obras tem previsão de lançamento este ano e segue tendo a política como temática. Desta vez, ela vai falar sobre ideologias. Enquanto finaliza o livro, Gabriela se prepara para dar início à terceira edição do seu Clube do Livro em parceria com Leandro Karnal.

“Em um país que tem uma média de leitura de três livros por ano, ter reunido mais de 15 mil inscritos em duas edições do Clube do Livro é um orgulho pra mim”, afirma.

POSTAIS. Para comemorar os 76 anos da república italiana, o colégio Dante Alighieri inaugura a exposição Roma, Cidade Eterna no próximo dia 2 de junho – com cartões postais raros de Roma, feitos com fotografias do início do século XX.

VIRADA CULTURAL. A atriz Clarisse Abujamra e o cantor Carlos Navas dividem o palco no espetáculo Por um Triz. No dia 28, às 20h, no Auditório da Biblioteca Mario de Andrade.

MÉRITO. Fernando Capez, o cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, David Hodge, as secretárias da Justiça e da Cultura da capital paulista, respectivamente, Eunice Prudente e Aline Morais, e o reitor da USP, Carlos Gilberto Carlotti Junior, são alguns dos homenageados com a Medalha do Mérito Cívico Afro-Brasileiro.

BALCÃO DO GIBA

ALERTA DE CARTA NOVA. Depois de figurar como único bar brasileiro entre os melhores do mundo, de acordo com a prestigiada lista The World’s 50 Best Bars, o Tan Tan lança uma nova carta de coquetéis, uma colaboração entre o chef Thiago Bañares e o Head Bartender, Alex Mesquita.

CLARIFICADO. Uma boa pedida é o drinque clarificado (com leite) Candyshop, que leva framboesa, gim e vermute seco em sua composição. O Tan Tan fica na Rua Fradique Coutinho, 153 – Pinheiros.