Gabriela Prioli e Luanda Vieira foram convidadas por Ana Isabel Carvalho Pinto para integrarem o júri do projeto Novos Designers do Shop2gether – programa de incentivo à moda nacional, que já lançou grandes nomes no mercado. Idealizado por Ana Isabel, esta edição terá Luanda como curadora convidada e Prioli como embaixadora. Além da mentoria da eterna musa Costanza Pascolato.