Gabriel Jesus, atacante do Manchester City, fez um golaço. Conseguiu uma arrecadação recorde na campanha do agasalho da Cruz Vermelha, do qual foi o padrinho este ano. Foram 44 toneladas de doações, ante a meta de… 13 toneladas.

Quebrou o recorde de Ana Maria Braga, de 20 toneladas.

