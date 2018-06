Gabriel Braga Nunes dará vida ao ilustre Capitão Von Trapp – personagem de A Noviça Rebelde, que ficou eternizado na pele de Christopher Plummer.

Já a filha mais velha da família, Liesl, será interpretada por Larissa Manoela no musical – que tem direção de Charles Möeller & Claudio Botelho. Estreia dia 28 de março no Teatro Renault. Com produção do Atelier de Cultura e a patrocínio da Brasilprev.

Atualizado em 17 de fevereiro 11:17