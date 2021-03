Fux leva CNJ a participar do comitê anticovid anunciado por Bolsonaro

Na condição de presidente do STF, Luiz Fux traz o CNJ para participar do comitê nacional anticovid anunciado esta semana por Bolsonaro.

O ministro escolheu Candice Lavocat Galvão Jobim – conselheira e supervisora do Comitê Executivo do Fórum da Saúde do CNJ – para fazer a interlocução com o poder judiciário no novo comitê.

Vai ter festa?

A prorrogação de dois contratos da SPturis – somando cerca de R$ 2,6 milhões – para fretamento de ônibus e fornecimento de banheiros químicos usados em eventos presenciais saltou aos olhos de Rubinho Nunes.

O vereador do MBL entrou com processo contra a Prefeitura pedindo suspensão do aditamento.

Festa 2

Publicado no D.O, estica o prazo do serviço em 12 meses. “É um contrato sem necessidade, não tem motivo para isso em uma pandemia”, afirma o vereador”. Já seu chefe de gabinete Paulo Bueno questiona: “Por que prever no orçamento esse gasto? É um dinheiro que fica travado”.

Festa 3

Consultada, a Prefeitura, por meio da SPTuris, afirmou que “o contrato só será utilizado quando houver demanda de evento” e que não há “desembolso de valores se não houver demanda”.

Defendeu a renovação afirmando que, em caso de necessidade, um novo processo licitatório levaria mais tempo e sairia mais caro.

Quem se habilita?

Rifa valendo um apartamento? Aparentemente, sim. Uma carioca e o marido sueco – que hoje moram em Londres – rifam o seu loft no bairro da Glória, com vista para a Baía de Guanabara.

Cada bilhete custa 25 libras esterlinas, e a meta é vender 200 mil rifas até junho – por meio de uma plataforma internacional de rifas, a Raffall.

Habilita 2

O vencedor receberá o apartamento com o imposto de transmissão já pago e dez mil pounds em dinheiro.

Com acesso

A FGV liberou para consulta pública quase mil fotos dos arquivos da escritora Anna Amélia de Queiroz Carneiro de Mendonça e da antropóloga Yvonne Maggie.