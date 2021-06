Fundadores da Coco Bambu investem R$10 milhões em unidade no Jardins

Com investimento de R$10 milhões, o casal cearense Afrânio e Daniela Barreira montam, no local antes ocupado pelo restaurante japonês Nobu, no Jardins, um mega projeto. São quatro andares para abrigar operações do… Coco Bambu e Vasto. Um investimento e tanto em tempos de pandemia, quando um dos setores que mais sofrem, é justamente o de restaurantes que foram obrigados, na primeira fase da COVID-19, a fechar suas portas ao público.