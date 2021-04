Fundações preparam PEC para afastar presidente por omissão em pandemia

Por conta da data do golpe militar, 31 de março, oito fundações – de partidos de oposição ao governo Bolsonaro – aproveitaram para preparar PEC a ser protocolada tanto na Câmara quanto no Senado.

Ela prevê o afastamento do presidente da República por omissão ou sabotagem em situações de epidemias, alterando o artigo 85 da Constituição e assim criando crime de responsabilidade para ações que atentem contra a vida em pandemias.

A iniciativa é do Observatório da Democracia que reúne as fundações João Mangabeira, PSB, Leonel Brizola/Alberto Pasqualini e a do PDT.

Direto do…

Depois de publicar na mídia impressa uma página inteira de despedida emocionada do Unimed Hall (ex-Credicard Hall), Fernando Alterio passou o dia de quarta-feira fechado.

… coração

O criador de uma das maiores empresas de entretenimento da América Latina, a T4F, recebeu uma montanha de mensagens e elogios por seu trabalho no setor, enviados por artistas de destaque na música brasileira, de amigos do coração e até de… patrocinadores.

Muitos dispostos a encontrar meios de seguir criando. E não deixar a música parar…

Heavy metal

Ex-delegado do Garra por 20 anos, o prefeito Eduardo Boigues está contratando um…. caminhão-tanque para dispersar jovens na pandemia. Em Itaquaquecetuba, festas e pancadões continuam. Depois, o veículo será aproveitado pelos Bombeiros.