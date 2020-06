Frente Nacional de Prefeitos pede que Câmara vote PEC de adiamento das eleições 2020

Jonas Donizette, da Frente Nacional de Prefeitos, informa que os prefeitos estão divididos quanto ao adiamento das eleições.

Mas conta que enviou “um recadinho” a Rodrigo Maia, pedindo que a Câmara vote agora a PEC. “Precisamos de definição até o dia 4”.

Quem vai disputar reeleição, segundo o prefeito de Campinas, quer que pleito seja mantido. Os que estão de saída, apoiam o adiamento.

Em casa

Pesquisa com 1145 pessoas sobre vídeo on demand aponta que 77% dos entrevistados compraram novo serviço de streaming na pandemia. Destes, 65% dizem que continuarão pós-coronavírus.

O Instituto Boca a Boca também aponta que 64% dos entrevistados não sentem segurança para voltar aos cinemas e 36% não sabem se voltarão a frequentar salas após a reabertura.

Cultura em tela

Na quarentena, o público do site Itaú Cultural aumentou quase 300%. Só as consultas únicas à Enciclopédia de Arte somaram mais de 1,3 milhão – crescimento de 57%. E entre os cursos online, o mais acessado foi o de História da Arte.

Escolhida

Silvia Braz, influencer, foi o nome mais citado entre mulheres de alta renda, durante a pandemia da covid-19, segundo pesquisa do Instituto Qualibest.

Está terminando o mês de junho, o do orgulho LGBTQI+ (lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais, queer, intersexo). “Embora tenhamos muitas conquistas a celebrar, ainda somos o País que mais mata essa população no mundo”, diz Agripino Magalhães, ativista dos direitos da População LGBTI.

Magalhães defende a retomada do debate sobre o assunto.

Na pauta 2

Mas por que o mês carrega toda essa simbologia? Segundo o ativista, foi no dia 28 de junho de 1969, em NY, que frequentadores do bar Stonewall In, majoritariamente LGBTQI+, se insurgiram contra as frequentes batidas policiais. O embate durou dois dias.

E no ano seguinte, foi realizada, no dia 1º de julho, a primeira parada em comemoração.