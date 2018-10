Agronegócio e evangélicos podem criar bancada de 308 votos para Bolsonaro

No rastro do crescimento do Ibope divulgado nesta segunda-feira, que lhe deu uma vantagem de 31% a 21% sobre Haddad no primeiro turno, Jair Bolsonaro recebe uma boa notícia: a sua frente de apoio parlamentar no Congresso, caso se torne presidente, pode chegar a 308 votos.

É a soma do apoio, já anunciado no início da tarde desta terça, de uma frente formada por 230 integrantes das duas Casas legislativas — ligados, direta ou indiretamente, ao agronegócio — mais os deputados da bancada evangélica, que poderão aderir estimulados pelo apoio do bispo Edir Macedo, divulgado na segunda-feira.