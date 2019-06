Frente contra Corrupção do Congresso se preocupa com episódio envolvendo Moro

Dura lex

Mesmo entre os parlamentares que habitualmente apoiam Moro, tem gente preocupada com o conteúdo das conversas divulgadas entre ele e Deltan Dallagnol. Congressistas da Frente Parlamentar Mista Ética contra a Corrupção, por exemplo, não estão do lado do ministro nesse episódio.

“Apoiamos o combate à corrupção e à Lava Jato mas sempre em respeito à lei. Quando um juiz ou promotor foge das regras, está contra a sociedade”, explicou à coluna o deputado Luiz Flávio Gomes, integrante da frente.

Dura lex 2

Perguntado se o caso afeta a aprovação do pacote anticrime de Moro, Gomes disse que o projeto ainda não deixou a comissão de redação. “Acho que ele vai seguir tramitando normalmente.”

Quem diria

Mesmo com o aumento da frota de veículos no Estado ao longo do tempo, a Cetesb verificou uma… melhora na qualidade do ar quando se comparam os dados das últimas duas décadas.

Na Região Metropolitana, a média de partículas inaláveis caiu de 54 microgramas/m³ em 200 para 29 microgramas/m³ em em 2018. A companhia inaugura neste mês em Limeira nova estação para avaliar a qualidade do ar.

Quem chega

Na Copa América que começa nesta sexta, em São Paulo, quem sai ganhando é… o turismo. As reservas feitas por bolivianos cresceram 497%, as do Peru 285% e as do Chile 141%, entre outras.

Os dois países convidados também surpreenderam: Catar e Japão aumentaram suas reservas em 75% e 73%, respectivamente. Os dados são do sistema Amadeus, passados ao Ministério do Turismo.

Pracinha à vista?

Moradores do entorno da Praça das Corujas, no Alto de Pinheiros, estão mobilizados em favor da reforma dos dois parquinhos da praça, que está… parada.

Segundo integrantes do Mutirão das Corujinhas, a verba para a revitalização já foi autorizada pela Prefeitura e há até um vídeo do ex-subprefeito Paulo Mathias falando em projeto paisagístico, mas o assunto não saiu do papel.

Indagada, a subprefeitura de Pinheiros informou à coluna que a licitação para escolha da empresa deve ocorrer dia 5 de julho e as obras devem começar até setembro.

Leis mais notas na coluna:

+ ‘A aura de mito do ministro se desfez’, diz Reale Jr. sobre Moro

+ ‘Acompanhar mudanças culturais é um dever da família real’, diz dom João