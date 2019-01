Frases que marcaram o ano de 2018

Ai We Wei, artista e ativista chinês

“Liberdade é um esforço das pessoas que exigem liberdade”

Em entrevista ao programa Roda Vida, da TV Cultura-SP.

.



MARIELLE FRANCO. FOTO ESTADÃO

Marielle Franco, vereadora do PSOL do RJ, assassinada

“As rosas da resistência nascem no asfalto. A gente recebe rosas mas vamos estar com os punhos cerrados contra os desmandos que afetam as nossas vidas”

Em discurso na Câmara de Vereadores do Rio, dias antes de ser morta a tiros.

.

Luciano Hulk, apresentador de TV

“Neste momento, se eu me isentasse de tentar melhorar eu estaria sendo covarde”.

Em entrevista a Fausto Silva, no Domingão do Faustão da TV Globo, sobre seu envolvimento na disputa presidencial.

.

Malala Youzafzai, ativista paquistanesa

‘A diversidade promove a tolerância. Quando você não encontra pessoas diferentes, não percebe as coisas”.

Em evento do Itaú-Unibanco, em São Paulo.

.

Sílvio Santos, empresário e apresentador

“Esse negócio de ficar dando abraço me excita e eu não posso ficar excitado”

Em conversa com a cantora Claudia Leitte, em seu programa no SBT

.



BRUNA MARQUEZINI. FOTO YAHOO.COM

Bruna Marquezine, atriz

“Gente, somos jovens! Pessoas jovens terminam relacionamentos!”

Em entrevista ao Fantástico, da TV Globo, sobre o final de seu namoro com Neymar Jr.

.

Donald Trump, presidente dos EUA

“Por que devia aceitar gente desses países de merda, em vez de aceitar de países como a Noruega?”

Em entrevista a jornais americanos sobre políticas de imigração.

.

Lula, ex-presidente da República

“Eles vão tomar a decisão. Estou pronto para ser preso.”

Em conversa com apoiadores petistas, dias antes de ser preso.

.

Laís Bodansky, cineasta

“Existem muitas mulheres que se oprimem dentro de casa sem sequer perceber”

Em entrevista à coluna Direto da Fonte

.

Papa Francisco

“Não tivemos nenhum cuidado com os pequeninos. Nós os abandonamos.”

Em carta na qual lamenta os abusos sexuais praticados por religiosos católicos contra crianças.

.

Jair Bolsonaro, presidente da República

“Paulo Guedes é o meu posto Ipiranga.”

Em entrevista a jornais, descrevendo o “estilo polivalente” de seu ministro da Economia.

.

Correção: na edição impressa da coluna foi incluída, equivocadamente, frase do empresário Joesley Batista. A afirmação a ele atribuída era de 2017 e a identificação do autor estava errada. Joesley é da J&F e não da Odebrecht, é um colaborador da Justiça e nunca foi ouvido ou condenado em nada relativo à Lava Jato.

.

.