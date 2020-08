Francisca Botelho prepara exposição com peças novas

Concentrada no seu super e diversificado atelier nos Jardins, a multi talentosa joalheira e artista plástica Francisca Botelho não deixou a pandemia tirar a sua concentração. “Estou aproveitando estes tempos de isolamento para produzir coisas novas e montar uma exposição ampla, que ainda não sei quando ou como vou apresentar”, explica à coluna. “Essa parada forçada, resultante da crise do coronavírus, adotada pelo mundo inteiro, acabou sendo útil para estudar e me conhecer melhor, me ajudando a descobrir do que gosto e o que não gosto de verdade”, resume. Cada dia mais Francisca pensa com o… coração – objeto, aliás, de muitas de suas obras de arte. Seu carro-chefe? Escapulários.