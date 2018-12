Francisca Botelho abre novo ateliê

“Sou operária da arte, boto a mão na massa”, explica a designer Francisca Botelho sobre a quantidade de ferramentas que a rodeiam em seu novo ateliê, na Rua Melo Alves, nos Jardins. Ela conta que o processo criativo de seus quadros e esculturas não envolve nenhum desenho: “Bate no coração, vem para a cabeça e vai para as mãos. Vai direto para o metal, não passa pelo papel”. Sobre o novo espaço, Francisca diz que fez questão de ter um ateliê que fosse também espaço de confraternização com quem tem a ver com ela e seu trabalho. “Com quem faz parte do meu show, como diria Cazuza”, complementa. O espaço tem uma laje para fazer um pouco de tudo, incluindo meditação com os amigos e, claro, churrasco. “Não é só um lugar onde eu trabalha e vendo”, explica.

Leia mais notas da coluna:

+ Se não entrar pedra no caminho, Meirelles será secretário da Fazenda de Doria

+ Indígenas pedem que Funai fique no Ministério da Justiça