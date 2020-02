França X Brasil

O chef Renato Carioni, por trás da cozinha do restaurante Così em SP e Brasília, acaba de receber um prêmio pela difusão da gastronomia francesa no mundo pela Les Toques Blanches Lyonnaises. “Minha maior conquista profissional”, comemora. Sua casa segue o conceito da ‘bistronomia’: “alta gastronomia com serviço de bistrot”. E Carioni não para por aí. Lançou um canal no YouTube para ensinar receitas práticas para serem feitas em casa. “Quero desmistificar a cozinha e mostrar que todo mundo pode comer coisas legais em casa também”, diz ele. “É uma plataforma democrática e de fácil acesso.”