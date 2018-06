Ao contrário do que declararam as associações de juízes, o fracasso na conciliação entre representantes da classe – interessados no auxílio-moradia –, Estados e União, não foi surpresa para ninguém.

Segundo fonte da AGU, foram as próprias exigências de juízes e promotores que impediram isso.

Leia mais notas da coluna:

+ Elena Landau critica sugestão de intervenção no futebol

+ Brasileiros recebem refugiados para assistir aos jogos do Brasil