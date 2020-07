Fotógrafo registra doações da CUFA na pandemia da covid-19

André Pera está fotografando, como voluntário, as doações da CUFA na pandemia da covid-19. Nesta foto, clicou moradores de Heliópolis atendidos pela ONG, que trabalha com 250 favelas no Estado de São Paulo. A Central Única das Favelas conta que a ideia do projeto é “registrar atitudes nobres em meio a tempos sombrios e gerar memória”. Assim, esperam, conseguem incentivar outras pessoas a doarem também.