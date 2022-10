Fotógrafo Fernando Stickel ajuda biblioteca rural na Bahia

O fotógrafo e arquiteto Fernando Stickel mobilizou os amigos para fortalecer o acervo de uma biblioteca rural, no sertão baiano. A iniciativa surgiu após pedido de uma aluna do curso de arte que a Fundação Stickel realizou para moradores da Vila Nova Cachoeirinha na periferia de São Paulo. Filho de Erico João Siriuba Stickel, um bibliófilo e escritor, Fernando desde cedo conviveu com os livros, vivendo em uma casa abarrotada deles. Além de livros de arte editados pela fundação, a biblioteca Carmelita Brito no município de Casa Nova, a 140 km de Juazeiro, receberá títulos doados pelo Instituto Wesley Duke Lee, Alexandre Dórea Ribeiro, e por Isabel Villares Lenz Cesar (na foto no celular), prima de Fernando e mãe de Lama Michel, um dos poucos monges tibetanos do ocidente.

Mostra de Cinema Chinês contra estereótipos

Com o tema China — luzes e sombras, sons e sonhos, a 7ª Mostra de Cinema Chinês de São Paulo acontece de 4 a 15 de outubro no CCSP (Centro Cultural São Paulo). O evento, totalmente gratuito, apresenta nove filmes contemporâneos, a maioria inédito no Brasil. Com curadoria de Shi Wenxue, mestre em Ciências do Cinema pela Academia de Cinema de Pequim, e Lilith Li, que coordenou o Festival Internacional de Cinema de Macau, os longas trazem narrativas que quebram os estereótipos culturais.

Edifício Vera abriga exposição coletiva

A exposição Dança de Encontros, ação coletiva dos artistas do Edifício Vera, acontece no primeiro andar do prédio, que fica no centro histórico de São Paulo, entre os dias 8 de outubro e 5 de novembro. Com a curadoria de Renato De Cara (foto), a exposição terá participação de 33 artistas independentes que atuam no próprio Vera. Na Rua Álvares Penteado, 87.

Bloco de Notas

ALIMENTANDO O BEM. Emar Batalha (foto) organiza o primeiro jantar beneficente do Instituto Alimentando o Bem. Os chefs Alberto Landgraf e Rodolfo de Santis vão comandar a cozinha. Preta Gil será mestre de cerimônias ao lado de Rapha Mendonça. Mariana Rios fará pocket show. Na terça-feira, no Jardim Guedala.

MEDICINA. O Medx Experience, simpósio médico de terapias hormonais, obesidade, medicina do esporte, nutrologia, marketing e gestão em saúde acontece no dia 5 de novembro, no World Trade Center.

GRAACC. Amanhã, na Sala São Paulo, vai acontecer o Jantar de Gala do GRAACC. Toda verba arrecadada será revertida para o tratamento das crianças e adolescentes. Maílson da Nóbrega é o anfitrião da noite.

CERVEJA. A São Paulo Oktoberfest vai ocorrer entre os dias 7 e 23 de outubro no Ginásio do Ibirapuera. Além da cerveja, serão mais de 30 shows e 80 opções gastronômicas.