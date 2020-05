Fotógrafo Fernando Schlapfer, do I Hate Flash, vira seu próprio modelo

Fernando Schlapfer, do projeto I Hate Flash, aproveitou o período de isolamento para fazer algo raro: fotografar a si mesmo. Acostumado a retratar pessoas pela noite de São Paulo, o fotografo, agora, é seu próprio modelo. “Quando me planejei pra entrar em quarentena, pensei sobre minhas necessidades básicas para sobreviver por alguns meses o mais isolado possível, e minhas preocupações eram basicamente saúde física e mental. Sei o quanto fotografar é importante pra mim”, diz ele, que também publica o making of de cada trabalho.