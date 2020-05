Fotografias de Sergio Zalis pelo mundo em tempos de quarentena

Sergio Zalis resolveu aproveitar a quarentena para viajar por meio de seu celular e visitar amigos em suas casas, criando o #projetopausa. Um dos primeiros foi Paulo Coelho, fotografado por FaceTime onde mora em Genebra, na Suíça. “Como escritor, estou acostumado a quarentenas já que preciso me concentrar e me isolar. Só que nunca imaginei que fosse viver uma que não é uma escolha, mas sim uma maneira de sobreviver. Acredito que o mundo mudará sua relação com a solidão. Não é a melhor coisa do mundo, mas tão pouco deve desequilibrar alguém’, diz o autor.