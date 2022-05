Fotógrafa Livia Elektra terá NFT em destaque na Times Square, em NY

Livia Elektra, nome importante do aquecido mercado de NFT, terá o seu trabalho exposto em plena Times Square, em um dos telões de LED mais concorridos de Nova York, o do hotel Marriott Marquis. A fotografia em questão (acima), chamada de Cloud Tree, foi feita em uma fazenda em Valinhos, no interior de SP, no auge da pandemia. A foto chega ao Marriott no próximo dia 20 de junho. A artista, que também é cantora e reconhecida por fotografar capas de discos e campanhas virtuais de marcas famosas (Calvin Klein, Canon, Adidas, Ray-ban, Jack Daniels), é fundadora da EVE NFT – organização autônoma descentralizada dedicada a aumentar a representatividade feminina na Web 3.0. Nesta empreitada também estão nomes como a cantora Paula Lima, a empresária Cíntia Ferreira e a diretora de marketing do TikTok Kim Farrel.

Livia Elektra canta na banda VENVS e também já fotografou capas de álbuns para artistas como Claudia Leitte, Luisa Sonza e Simone e Simaria.

‘Art Lovers’ em Veneza e em curadorias em SP

Nathalie Felsberg é a mais nova art advisor integrante da 2 Art Lovers, grupo dirigido pela colecionadora, e também art advisor, Fernanda Ingletto Vidigal. Elas estiveram na Bienal de Veneza e atuam na curadoria da segunda edição da “Iluminarte” que acontece em agosto, no CJ Shops, em SP, o novo braço cultural da JHSF.

Bloco de Notas

O Pico. O governo paulista registrou um novo recorde de abertura de empresas nos quatro primeiros meses deste ano, somando 94.043 CNPJs. O aumento foi de 6,1% em comparação a 2021, mas de 58% em relação a 2020. Os dados são da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Jucesp.

QUERUBINS. O Sandi Hotel, reconhecido em Paraty pela coleção de obras de arte, encomendou um painel com mais de 40 querubins, que será produzido pelo pintor Aecio Sarti. A obra terá 1,48 metros de altura.

EINSTEIN. O Voluntariado do Einstein abriu inscrições para um curso gratuito de ciência de dados voltado aos moradores de Paraisópolis.