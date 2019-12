Foto com emoção

A fotografa e artista plástica Tina Machado, do Estúdio TM, coloca emoção em suas fotografias. “Misturo as imagens com frases e personagens de plástico que trago da França”, conta ela. “Insiro frases que julgo fazerem sentido com a cena da foto, cenas essas, que tenho certeza que já fizeram parte da vida de alguém. Tento colocar sentimento nas minhas obras. Gosto de emocionar as pessoas. Nem que seja por um segundo. Digo que minha arte é agridoce.” Seus trabalhos podem ser encontrados na Dona Coisa, no Rio e na Área 8, em SP e em seu Instagram. “Estou negociando com duas galerias de arte paulistanas e fui convidada para participar de uma exposição em Paris ano que vem.”