Fórum da Água trará 10 mil delegados de 160 países

Para Benedito Braga, o Fórum Mundial da Água, marcado para dia 18, em Brasília, começa… amanhã. Secretário de Alckmin e presidente do Conselho Mundial da Água, ele falará a duas comissões do Congresso – Defesa e Relações Exteriores – sobre como enfrentar a escassez de água no planeta.

Do dia 18 ao 23, o Fórum reunirá dez chefes de Estado, mais o príncipe herdeiro do Japão e o presidente da Assembleia-Geral da ONU– e cerca de 10 mil delegados de 160 países.

