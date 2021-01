Fornecimento de vacinas da China pode depender de troca de chanceler

Fora de foco

Na primeira fase, o Brasil precisa de 28 milhões de doses de vacinas para atender 14 milhões de pessoas incluídas entre as prioridades – profissionais de saúde e idosos, pressupondo-se que as vacinas exigem duas doses por pessoa.

Números postos, enquanto o mundo político briga por quem começou a vacinar primeiro, com qual imunizante, o País deve sofrer com poucas…vacinas.



Foco 2

Pelo menos, foi o que apurou ontem essa coluna com fontes apolíticas, com conhecimento da covid-19. Uma delas, inclusive, acredita que o Pais só receberá as 48 milhões de doses da Coronavac, comprada pelo governo Doria, se o ministro Ernesto Araujo, das Relações Exteriores, for…embora.



Foco 3

Os chineses têm dado sinais de estarem irritados com as permanentes críticas do ministro brasileiro. E que as autoridades orientais estariam criando problema. Entretanto, há quem jure que a China sofre sim com falta de insumos.



Foco 4

Quanto à vacina da Fiocruz/ AstraZeneca, não há surpresas. Ela não deve vir tão cedo.



Foco 5

Fernando Marques, da União Química – responsável pela transferência da tecnologia da vacina Sputnik 5 para o Brasil – e Kirill Dimitriev, ceo do Fundo de Investimento Direto Russo, jantaram em Moscou, semana passada.

Valorização

A Secretaria Municipal de Cultura está de olho em pessoas interessadas em integrar a comissão especial do mês do hip hop. Serão 30 selecionados com atuações em ações culturais ligadas aos quatro elementos do ritmo: break, graffiti, beatbox e DJ.

Filme engajado

Iniciativa da Bobó Filmes – com direção de Marisa Mestiço –, o documentário A Espera traz depoimentos de pessoas sobre o lockdown e a pandemia.

O trabalho não se restringe às telas. Um grupo atua, no site do filme, coletando doações de cestas básicas, viabilizando atendimento psicológicos, entre outros serviços.

Gerações

O artista Edemas começou a grafitar um prédio de dez andares na avenida 9 de Julho em SP. Grafita os filhos dele, uma homenagem às próximas gerações.