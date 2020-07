Fornecedores pressionam construtoras querendo preço maior por produtos

Grande preocupação entre as médias e pequenas construtoras. Ante a melhora do mercado de imóveis, seus fornecedores estão pressionando por aumento de preços.

Construtoras maiores – principalmente as atreladas ao Minha Casa, Minha Vida, que vêm segurando o tranco no setor de construção – estão escapando ilesas pelo poder de compra que têm.

Entende-se, segundo fonte ligada ao sindicato de construção, aumentos de preço de materiais como cobre, cujo preço acompanha o dólar.

“Mas, cimento?”, pergunta o engenheiro.

Em família

Sentados a uma distância recomendada diante da covid-19, almoçaram domingo, no restaurante Bela Sintra, os irmãos Raul e João Doria – acompanhados das esposas Andrea e Bia.

Chamaram a atenção de quem estava nas outras seis mesas disponibilizadas.

Montanha…

Já são 50 projetos na Câmara tratando de notícias falsas – sendo 21 deles apresentados só neste ano. O primeiro é de 2005. Quando votam o atual PL? A previsão mais otimista é na primeira quinzena de agosto.

…rato

Há unanimidade pelo mundo jurídico tradicional que se algum Projeto de Lei desse tipo passar, só vai complicar a questão permitindo que o Congresso dê… palpite.

Casa no campo

A possibilidade do trabalho remoto e as férias da escola a distância deram um boost nas reservas de hotéis… no campo. No Unique Garden, que fica em Mairiporã, próximo a uma área de Mata Atlântica, a ocupação está em torno de 80% do total de 14 chalés disponíveis após a redução da capacidade.

Já o Fasano Boa Vista, em Porto Feliz, está com ocupação média de 80% dos 30 quartos disponibilizados.

Em SP, o hotel Unique, reaberto com 20 apartamentos (de um total de 94), registra de 10% a 15% com hóspedes.

De mim distante

Sem esperança de retomada maior no curto prazo, empresas aéreas que operam no Brasil não estão aflitas com o fato de a pista principal de Congonhas fechar para reforma dia 5 de agosto por 30 dias. A pista auxiliar continuará operando normalmente.