Fórmula 1 é cancelada em quase todos os países das Américas

Fim da novela. Como medida para proteger seus pilotos, a direção da Fórmula 1 decidiu: está cancelando os Grandes Prêmios nas Américas

Isto é, em São Paulo, México e Estados Unidos. Outro fator de peso, no caso da capital paulista, é a decisão de Bruno Covas em não colocar mais um só centavo na mais tradicional disputa automobilística do mundo. A pandemia derrubou qualquer intenção do prefeito nesse sentido.

Previsto inicialmente para ter 22 etapas, o campeonato mundial de F1 deste ano sofreu uma imensa reformulação por conta da pandemia, com apenas 10 datas confirmadas até o momento. Após três provas disputadas, a competição tem até agora etapas confirmadas só no continente europeu.

Este é o último ano de contato entre os organizadores do GP Brasil e a Fórmula 1. Rio e SP ‘brigam’ para ser sede da prova a partir de 2021.