Formiga frita vira ‘caviar brasileiro’ no centro de SP

No 28º andar do Farol Santander, um dos ícones do centro de São Paulo, você pode experimentar o chamado “caviar brasileiro”. Trata-se do “aperitivo de içá”, que nada mais é do que uma formiga tanajura fritinha na farinha de mandioca com cebolinha. A iguaria, preparada pelo chef Deivid Marques, é parte do cardápio do Boteco 28 – Bar da Cidade.

“Monteiro Lobato chamava a içá de caviar brasileiro. A farofa de içá era alardeada e vendida na rua pelas quituteiras, bem no largo do Rosário, onde hoje é a praça Antonio Prado, aqui em frente ao Farol Santander”, disse Cássio Pardini, um dos sócios do Boteco 28. “O prato acompanhou os paulistas até meados de 1900 quando parou de ser consumido pelos moradores que não queriam mais ser chamados de ‘comedores de formiga’, explicou.

O chef Deivid Marques explica o preparo do “caviar”: “A farofa de içá é feita com a parte inferior do abdômen da tanajura, que tem 30% de gordura e 15% de proteína. Aqui no Boteco preparamos com o óleo de alho, fazemos essa cocção, depois torramos a farofa e fazemos um conjunto das duas para finalizar. Por ser um aperitivo, querendo ou não todo mundo tem receio de comer formiga, quando o público experimenta fica surpreendido. Ela fica muito mais gostosa com a cachaça Mato Dentro que dá um frescor na boca”.

Na tela, o amor nos tempos pandêmicos

Diretora do longa O Livro dos Prazeres, livre adaptação de obras de Clarice Lispector, a paulistana Marcela Lordy fechou com contrato com a O2 Play para o lançamento de O Amor e a Peste – média-metragem realizado durante o período mais agudo da pandemia da covid-19 – com concepção e atuação de Flávia Couto e Pedro Guilherme.

Na novela, atriz foca em estudos bíblicos

Paloma Bernardi dedicou-se ao estudo da Bíblia para participar de Reis, uma megaprodução da Record. A atriz voltou para a emissora após cinco anos para interpretar Bate-Seba, uma das mulheres de Davi. “O trabalho envolve um estudo de cultura, costumes e contextos históricos, pois se trata de uma mulher israelita e de uma época diferente”.

BLOCO DE NOTAS

MENTE EM FOCO. A jornalista e especialista em bem-estar e saúde Mariana Ferrão é a nova integrante do Comitê Consultivo do Movimento Mente em Foco, uma iniciativa do Pacto Global da ONU no Brasil que convida empresas e organizações a agir no combate ao estigma e ao preconceito social ao redor da saúde mental.

PAMPAS. O restaurante Loup, do empresário Daniel Sahagoff, traz menu inédito com a gastronomia dos pampas, assinado pelo chef Enio do Valli. Do dia 29 de outubro até 13 de novembro, na segunda edição do projeto Loup convida.

BÚZIOS. Em novembro, o Sesc Vila Mariana recebe Uma Leitura dos Búzios, do diretor Márcio Meirelles. A peça provoca uma reflexão a partir da Revolta dos Alfaiates.