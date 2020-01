Formandos da Esalq criticam ministra da agricultura durante cerimônia

A ministra da agricultura, Tereza Cristina, recebeu críticas de uma aluna da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), durante uma cerimônia na faculdade.

Segundo relatos dos alunos, o manifesto lido por Nara Perobelli, representante da turma de formandos de 2019, foi uma forma de demonstrar o descontentamento com a escolha de Tereza Cristina como paraninfa da turma. A escolha, segundo apurou a coluna, teria sido uma imposição do diretor da instituição, Durval Dourado Neto. Tereza Cristina foi nesta terça (14),encontrar os alunos antes da data oficial da formatura porque não estaria disponível na data do evento.

“Temos certeza ministra, que a senhora e o governo como um todo representam, geram e reproduzem um projeto de governo fundamentado no capital e na desigualdade. Quem em 2019 gerou incêndios de proporções assustadoras, que prendeu e matou ambientalistas, indígenas, agricultores, quilombolas, mulheres, negros e LGBTQ+”, disse Nara em seu discurso.

O presidente da Associação de ex-alunos da Esalq, André Dias, discordou da posição de Nara e, em mensagens a amigos nas redes sociais, ressaltou que a “ministra foi brilhante e educada” em sua resposta à Nara. E acrescentou que Nara, a quem comparou a Greta Thunberg, não representaria a maioria dos alunos do curso.

Procurada, a Esalq ainda não respondeu ao pedido da coluna para comentar o caso.