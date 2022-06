Bia Doria conta que rotina com João continua parecida, mesmo com ele fora da disputa presidencial

O dia a dia de Bia Doria mudou pouco desde que João Doria abandonou a campanha para presidente. Principalmente, no que tange à vida doméstica do casal. A artista plástica continua vendo o marido quase que só nos fins de semana, que é quando Doria ‘trabalha menos’. “Ele estava muito estressado. Eu não participava das reuniões do partido porque política não é a minha praia, mas sabia que estavam batendo muito nele”, conta Bia.

Segundo a ex-primeira dama, ela segue com o trabalho social ao qual se dedicava oficialmente quando comandava o Fundo Social de São Paulo, principalmente na campanha do agasalho e em projetos de urbanização de favelas. E também está a toda com a produção nas artes plásticas. “Acabei de finalizar uns trabalhos que vou mandar para o Louvre de Abu Dhabi. São peças que remetem à sustentabilidade, feitas com madeira que sobrou de queimadas”, explica.

Podcast propõe uma imersão nos desafios de uma Amazônia que os brasileiros desconhecem

Uma viagem emocional ao coração da Amazônia a partir do olhar da jovem ativista Beka Munduruku (foto) e de outros personagens que habitam a floresta. Essa é a proposta do podcast Amazônia Invisível, uma história real, parceria do Estadão Conteúdo com a Storytel. Com produção da Agência Eder Content e narrado pela jornalista Andréia Lago, a série com 10 episódios estreia no dia 23 de junho. O podcast é o resultado de 86 entrevistas e 18 meses de trabalho. Os programas estarão disponíveis na plataforma da Storytel.

Bloco de Notas

CARROS. Em uma parceria com a BMW, o restaurante Così oferece aos clientes um carregador móvel para carros elétricos e híbridos – durante o tempo de permanência na casa. A partir do dia 10.

SANGUE NOVO. Felipe Chaimovich, ex-curador do MAM-SP por 12 anos, assumiu a direção de Curadoria e Participação do Museu Judaico de SP.

MÚSICA. O Festival SESC de Música de Câmara abre amanhã no SESC Consolação com a apresentação do conjunto de cordas Ilumina Music.