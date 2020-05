Fora da disputa pela prefeitura de SP, Suplicy anuncia apoio a Padilha

Eduardo Suplicy anunciará nesta quarta-feira (13), às 15h, apoio ao nome de Alexandre Padilha, deputado federal e ex-ministro da Saúde, a prefeito de SP pelo PT.

No mesmo caminho, o deputado federal Paulo Teixeira e o ex-vereador Nabil Bonduki também desistiram de concorrer para apoiar Padilha e fazem o anúncio hoje.

As prévias do partido para a escolha do candidato acontecem nesta sexta e sábado na Capital. E ficará em torno de Padilha e Jilmar Tatto.

Lula tentou evitar prévias, apostando no nome de Fernando Haddad, que não topou concorrer.

Segundo o TSE, as eleições municipais estão mantidas para outubro, mas o tribunal reavaliará – em junho – com o Congresso um possível adiamento, por conta da pandemia.