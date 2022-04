Foliões de blocos de rua caem em golpes com cartão

Apesar da alegria geral nos blocos de carnaval paulistano, não faltaram queixas de foliões que caíram em golpes de falsos ambulantes – principalmente no pagamento de bebidas com cartão por aproximação. Às vezes, repetindo a compra por suposta falta de sinal e “devolvendo” um cartão diferente.

Em um bloco, no Butantã, domingo, um folião alertava para que “não comprassem dos ambulantes com caixa pequena”. O Procon-SP diz que o consumidor deve procurar o órgão e que toda a cadeia – da maquininha ao banco – pode ser notificada.

Rede do bem

O empresário Jorge Paulo Lemann participa hoje do primeiro encontro de favelas promovido pela ONG Gerando Falcões. Na pauta, estratégias e ações para acabar com a pobreza no País. Na Tokio Marine Hall – com entrada restrita aos colaboradores e convidados.

Segue o baile

O Teatro Sérgio Cardoso lança amanhã a nova temporada de dança com apresentação de três companhias de peso. O Grupo Corpo abre a estação, seguido pela Companhia de Dança Deborah Colker e pela São Paulo Cia. de Dança. Ingressos já à venda no site do teatro.

Mais artes

O Sesc 24 de Maio abre sua 16.ª temporada do ciclo teatral “7 Leituras com Ubu Rei”, do poeta francês Alfred Jarry.

A obra foi a escolhida pela dramaturga Eugênia Thereza de Andrade e contará com Debora Duboc e Fernando Paz, entre outros. Começa em maio.