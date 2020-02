Foco no inédito

A partir de março, a loja Roberto Cavalli, localizada na rua Bela Cintra, dará lugar à Editions – multimarcas com foco em marcas internacionais, tais como: Etro, Alberta Ferretti, Ermanno Scervino, Fabiana Filippi – todas inéditas no País, além da própria Cavalli. A curadoria é das irmãs Renata Boghosian e Fernanda Boghosian Rossi. “Além das marcas italianas, que terão lançamento contínuo a cada estação, a Editions terá como foco garimpar marcas de prestígio mundo afora”, explica Fernanda. “A ideia é expandir com marcas francesas e inglesas, sempre prezando pelo ineditismo no Brasil”, completa Renata.