Flip recebe mostra sobre vidas no exílio

Nem só de literatura vive a Flip. Durante a festa, que começa na quarta, Paraty vai receber a mostra Far From Home, na qual artistas homenageiam a vida no exílio sob curadoria de Nathalie Duchayne e Eduardo Saretta.

Depois, a exposição segue para Saint-Tropez, na França, e retorna… para São Paulo.

Feira vai exibir também documentários

Paraty também será palco de documentários da Futura. Um deles, A Primeira Pedra trata de linchamentos, como o de Fabiane Maria de Jesus, morta no Guarujá por causa de um boato. No dia 28, no espaço anexo à Casa da Cultura.