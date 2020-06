Com a covid-19 impedindo contato físico, Flávia Terpins e Paola de Picciotto, sua mãe e sócia na 100% Eventos, lançaram a Hug Machine, a Máquina do Abraço. No que consiste? Em uma estrutura metálica com cortina transparente, com espaço para braços, e de fácil higienização. “Assim, pais e filhos, avós e netos, amigos poderão sentir o aconchego de um abraço sem temer contaminação”, ressalta Flávia.