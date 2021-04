Flávia Camanho acaba de se juntar ao grupo de embaixadoras do Instituto Dona de Si – idealizado pela atriz Suzana Pires, com a missão de fomentar talentos femininos. “Nosso objetivo é aumentar o número de mulheres líderes, em todos os setores da economia brasileira”, comenta Flávia, que é especializada em desenvolvimento humano e fundadora do Flux Institute.