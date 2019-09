Final de oito mandatos pode paralisar conselho do MP

Desfalcado

O Conselho Nacional do Ministério Público corre o risco de ficar paralisado até o final de setembro. É que nas próximas três semanas terminam os mandatos de 8 de seus 14 integrantes. Pelo estatuto, o CNMP só pode funcionar com o mínimo de 8 conselheiros.

Para que as vagas sejam preenchidas é preciso ter a aprovação do Senado – o que não tem data para acontecer.

Apelação

O TJ de Minas Gerais julga hoje o recurso de apelação do Ministério Público contra a absolvição de Gustavo Corrêa, o cunhado de Ana Hickmann que foi denunciado por homicídio doloso. Na defesa do acusado estará Fernando José da Costa.

A apresentadora sofreu atentado de um suposto “fã” em maio de 2016, em um hotel em Belo Horizonte. Na ocasião, em reação ao ataque Gustavo matou Rodrigo Augusto de Pádua após ele atirar contra sua mulher, Giovana Oliveira, assessora de Hickmann.

Covas 2020

Bruno Covas deu o pontapé inicial em sua pré-campanha eleitoral. O presidente do diretório do PSDB em São Paulo, Fernando Alfredo, deixou ontem a chefia de Gabinete da Subprefeitura de Pinheiros para se dedicar integralmente ao projeto “Covas 2020”.

Pública e privada

O governador gaúcho Eduardo Leite e o deputado Vinicius Poit (Novo-SP) estiveram na Flórida, nos EUA, com o ex-governador Jeb Bush para conhecer as “escolas charter”, modelo de escola pública com método e gestão privados. Poit já procurou o secretário de Educação de SP, Rossieli Soares, para discutir um projeto piloto a respeito.

Gestão na mira

Jorge Paulo Lemann levou uma turma de governadores a Cingapura para nova rodada de “imersão técnica de gestão de pessoas no setor público”, como chama o evento. Chegaram lá ontem os governadores Camilo Santana (CE), Paulo Câmara (PE), Eduardo Leite (RS) e o vice-governador de SP, Rodrigo Garcia (SP). A Fundação Lemann, que convidou, banca a viagem. A “imersão” já passou pelos EUA, Chile e Inglaterra.

Balzaquiano

Uma exposição sobre Darcy Ribeiro marcará o aniversário de 30 anos do Memorial da América Latina, em setembro. A mostra traz painéis com textos e fotos do antropólogo, que é um dos fundadores do espaço.