Filme de brasileiro sobre imigração é premiado em NY

O curta-metragem, The Ending of a Dream, que acaba de ganhar o Best Latino Project NYC, da Tisch School of the Arts na Universidade de Nova York, é dirigido por um brasileiro. Victor Dias Rodrigues é estudante na universidade e decidiu fazer um filme sobre a vida de uma imigrante ilegal, em 2015, antes da eleição de Trump.

O Latino Film Market tem como objetivo dar projeção a cineastas emergentes latinos. Em sua 3a edição, conta com filmes sobre diferentes temas inclusive o da imigração.

Leia mais notas da coluna: + Brasil ‘é reconhecido por seus museus’, diz diretor + Setor de serviços se expande para 32 mil empresas em 10 anos