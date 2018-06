Tem filme infantil brasileiro em festival americano. Bullies, de Daniel Bydlowski, será apresentado no 34.º KidFilm Family Festival, em Dallas, no Texas, no dia 20.

Conta a história e as reações de um menino vítima de bullying.

