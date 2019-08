Filmagem de Keanu Reeves fecha a Paulista no domingo

Câmeras… ação!



A equipe de Keanu Reeves e do diretor Carl Rinsch conseguiu: a Prefeitura autorizou o fechamento, domingo, de quatro quarteirões da Paulista, para filmagem da cena final da série Conquest.

A Fiesp cedeu instalações para o QG da produção, que envolverá cerca de 800 pessoas. Na fachada do prédio será exibida uma projeção que fará parte da cena.

Câmeras 2

A Aeronáutica, consultada, ajudou. Autorizou tomada de imagens aéreas na região.

Ajuda externa

Um grupo de 35 procuradores-gerais do CNPG saiu “entre cético e esperançoso” do encontro de ontem com Sergio Moro, em que se falou de pontos polêmicos da Lei de Abuso de Autoridade.

À coluna, o organizador do encontro, Roberto Livianu, resumiu: o ministro considerou bem-vindas as sugestões mas lembrou que “não basta dialogar com o MJ”. É preciso “procurar outros setores no Executivo, Legislativo e… mobilizar a sociedade”.

Ética no MDB

A executiva nacional do MDB se reúne hoje em Brasília para aprovar o novo estatuto e… um código de ética da sigla. A nova cúpula do partido será eleita em setembro. Romero Jucá já avisou que não pretende continuar no cargo.

Outro nome lembrado também está fora. Sondado sobre suas pretensões, Paulo Skaf tirou seu nome da lista.

Céu encoberto

Como previsível, Nicolas Maduro, com 3% de apoio, é o presidente com menor aprovação na América Latina, revela pesquisa que a Ipsos divulga hoje. O penúltimo é o cubano Miguel Dias-Canel, com 18%.

Para Bolsonaro a lista tem boa e má notícia. Ele ocupa o antepenúltimo lugar, com 29% – mas subiu 4 pontos em relação aos 25% da pesquisa anterior. Líder da pesquisa? Sebastian Pinera, do Chile, com 68% de aprovação. Foram ouvidos 403 formadores de opinião em 14 países.

Agora vai

O famoso muro verde da 23 de Maio voltará a ficar 100% verde em novembro. Quem garante é Alexandre Modonesi, secretário das Subprefeituras.

A restauração começou em junho e a manutenção custará R$ 107 mil por mês.

Alto ritmo

Denis Mukwege, médico congolês e prêmio Nobel da Paz, tem agenda intensa no Brasil. Esteve ontem com estudantes do Congo em Porto Alegre, hoje faz palestra no Fronteiras do Pensamento em São Paulo e amanhã encontra médicos no Sirio-Libanês, também em SP.

Na sexta estará em Paris, para discutir igualdade de gênero com Emmanuel Macron.

Amazônia aqui

Armarinhos Teixeira cria minibioma amazônico no Centro Cultural Correios de SP. Sua exposição Colônia abre amanhã, com curadoria Marcus Lontra.

De que se trata? De estruturas de ferro com sete metros de altura e toneladas de malha de poliéster ao lado de musgos e mais de 15 espécies de plantas aquáticas e carnívoras. Numa instalação que desafia as condições climáticas do local.

Leia mais notas da coluna:

+Alta do dólar nada tem a ver com incertezas argentinas

+Papai Noel perde espaço para influenciadores no Natal dos shoppings