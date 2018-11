Pessoas do entorno de Jair Bolsonaro se preocupam com a evidência que os filhos do presidente eleito vão ter no governo do pai. A preocupação é que o grau de influência deles aparente ser nepotismo e provoque desgosto no paladar dos eleitores que apostaram em Bolsonaro para limpar Brasília.

Até agora, porém, poucas pessoas tiveram coragem de falar com o presidente eleito sobre o assunto.