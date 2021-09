Filho de Sérgio Reis vai à manifestação do 7 de setembro e homenageia o pai

Sérgio Reis, que perdeu contratos musicais por aderir ao estilo Bolsonaro, ganhou o apoio do filho, Marco Bavini, direto da manifestação do dia 7 de setembro, na Avenida Paulista: “Pai estou aqui te representando, sempre ao seu lado”, postou o produtor.

Coloriu

Eliane Giardini, em live sobre o centenário da Semana de Arte Moderna de 22, contou que Tarsila do Amaral foi umas das melhores personagens que já viveu. E ao visitar seu túmulo, no cemitério da Consolação, para encarná-la na novela da Globo…se deparou com uma excursão escolar. “Um menino recitou para mim poema que Oswald de Andrade fez para Tarsila e eu me emocionei muito”, lembrou.

Arte do bem

Como parte da programação da ArtRio – que começou ontem – a Move Rio promove a 10ª edição de seu leilão beneficente virtual.

As 31 obras doadas – de artistas como Antonio Bokel, Maria Lynch, Nazareno e René Machado, entre outros – serão expostas durante a mostra que termina domingo.

Confissão em tela

Os atores Luiz Guilherme e Juno Andrade contracenam no filme O Velho – história de um homem de 80 anos que revela ter cometido mais de 40 crimes. Os ensaios – feitos durante dois meses, três vezes por semana – terminaram.

Daniel Talento dirigiu os ensaios presenciais dos atores via zoom, de Salvador.